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На матч Россия — Буркина-Фасо в Волгограде проданы почти все билеты

Не занятыми на утро в день матча 5 июня 2026 остались менее 500 мест.

Источник: Комсомольская правда

На матч Россия — Буркина-Фасо в Волгограде продали почти все билеты. Сборные сыграют в футбол при полных трибунах на 42 тысячи зрителей. На утро в день матча 5 июня в продаже осталось менее пятисот билетов.

В наличии около 150 мест на трибунах В, С и D по цене от 400 рублей. В продаже есть одна вип-ложа за 15 тысяч и около трех сотен билетов по 4000 рублей на трибуне А.

Матч сборных России и Буркина-Фасо в Волгограде начнется 5 июня в 20.00. К этому времени оставшиеся билеты еще могут разобрать.

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