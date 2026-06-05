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Новая спортивная площадка появилась возле КСК «Арсеналец» в Хабаровске

Площадку построили по федеральной программе «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Новый спортивный комплекс оснащен всем необходимым для занятий физической культурой и подготовки к сдаче нормативов ГТО. Площадка находится возле культурно-спортивного комплекса «Арсеналец» на улице Тихоокеанской (рядом с остановкой «Школа № 38»).

Площадку построили по федеральной программе «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Новый спортивный комплекс оснащен всем необходимым для занятий физической культурой и подготовки к сдаче нормативов ГТО. Площадка находится возле культурно-спортивного комплекса «Арсеналец» на улице Тихоокеанской (рядом с остановкой «Школа № 38»).