Новая спортивная площадка появилась возле КСК «Арсеналец» в Хабаровске

Площадку построили по федеральной программе «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Новый спортивный комплекс оснащен всем необходимым для занятий физической культурой и подготовки к сдаче нормативов ГТО. Площадка находится возле культурно-спортивного комплекса «Арсеналец» на улице Тихоокеанской (рядом с остановкой «Школа № 38»).