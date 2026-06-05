Дети пострадали в ДТП с участием пьяного водителя в Солнечном округе

Пьяный мужчина на автомобиле ВАЗ направлялся из поселка Березового в сторону Комсомольска-на-Амуре, и не справившись с управлением, наехал на мостовое ограждение, после чего оказался в кювете. На заднем сидении находились годовалый мальчик и пятилетняя девочка с мамой, детских кресел в машине не было. Дети получили повреждения разной степени тяжести.