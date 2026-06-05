В Биробиджане мужчина впал в кому после жестокого избиения на берегу реки

В Биробиджане полицейские задержали подозреваемого в жестоком избиении мужчины. Пострадавший доставлен в реанимацию в состоянии комы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сообщение о криминальной драме поступило в дежурную часть МО МВД России «Биробиджанский» от местной жительницы. Женщина рассказала, что обнаружила своего супруга возле подъезда избитым до полусмерти. Мужчину немедленно госпитализировали в областную больницу, где он впал в кому.
Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след нападавшего. Им оказался 52-летний житель Биробиджана, за плечами которого богатый список судимостей. На допросе фигурант дал признательные показания. По его словам, трагедия разыгралась на берегу реки во время распития спиртного с приятелями. К компании подошёл незнакомый мужчина, и между ним и подозреваемым возник конфликт. В ярости рецидивист нанёс оппоненту несколько мощных ударов кулаками в голову, от которых тот неоднократно падал и ударялся головой о камни.
Осознав содеянное, участники пьянки погрузили избитого в машину и довезли до дома, фактически бросив без сознания у подъезда. Следователем возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигурант водворён в изолятор временного содержания, ведётся следствие.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru