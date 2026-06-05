В Биробиджане мужчина впал в кому после жестокого избиения на берегу реки

Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след нападавшего. Им оказался 52-летний житель Биробиджана, за плечами которого богатый список судимостей. На допросе фигурант дал признательные показания. По его словам, трагедия разыгралась на берегу реки во время распития спиртного с приятелями. К компании подошёл незнакомый мужчина, и между ним и подозреваемым возник конфликт. В ярости рецидивист нанёс оппоненту несколько мощных ударов кулаками в голову, от которых тот неоднократно падал и ударялся головой о камни.