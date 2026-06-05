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Известны детали ДТП с упавшей на Daewoo Matiz бетономешалкой в Воронеже

В аварии пострадала водитель легкового автомобиля.

Автомобилистка пострадала в ДТП с бетономешалкой в Воронеже. Авария произошла днём четверга, 4 июня, у дома № 100А на улице Матросова. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

53-летняя горожанка, управляя Daewoo Matiz, ехала со стороны улицы Ворошилова. Во время поворота на улицу Матросова водитель не уступила дорогу двигавшемуся навстречу КамАЗу с бетономешалкой. В результате транспортные средства столкнулись.

Судя по кадрам, грузовой автомобиль от удара упал на бок, частично раздавив легковушку.

Водитель Daewoo Matiz получила травмы. Её доставили в больницу.