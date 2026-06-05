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Полицейские нашли плантацию конопли на даче у нижегородца

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали за выращивание наркосодержащих растений двоих жителей Нижнего Новгорода. Как сообщили в областном ГУВД, сначала оперативники обнаружили 30 пакетиков с марихуаной дома у 58-летней ранее судимой нижегородки.

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали за выращивание наркосодержащих растений двоих жителей Нижнего Новгорода. Как сообщили в областном ГУВД, сначала оперативники обнаружили 30 пакетиков с марихуаной дома у 58-летней ранее судимой нижегородки.

Позже выяснилось, что у нее есть знакомый, у которого на даче в Кстовском районе организована плантация конопли. Прибыв по адресу, полицейские обнаружили 90 кустов разного размера и лампы накаливания.

Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ о незаконном производстве наркотиков.

По ходатайству следователя фигуранты заключены под стражу. Владелец дачи уже имел судимость за незаконное выращивание наркосодержащих растений.