Голикова рассказала о нехватке квалифицированных рабочих

«Рынок труда для квалифицированных рабочих характеризуется достаточно высокой напряженностью. Если в 2021 году у нас на одного безработного приходилось восемь вакансий, то сейчас у нас это 18», — сказала Голикова на выездном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры» по теме «Инструменты обеспечения потребности экономики в кадрах».