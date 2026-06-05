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Голикова рассказала о нехватке квалифицированных рабочих

Голикова: работодатели в России испытывают нехватку квалифицированных рабочих.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Работодатели в России испытывают нехватку квалифицированных рабочих, на одного безработного приходится 18 вакансий, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Рынок труда для квалифицированных рабочих характеризуется достаточно высокой напряженностью. Если в 2021 году у нас на одного безработного приходилось восемь вакансий, то сейчас у нас это 18», — сказала Голикова на выездном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры» по теме «Инструменты обеспечения потребности экономики в кадрах».

Она уточнила, что 2025 год показал в этой сфере положительный тренд, а самая высокая напряженность была в 2024 году. По словам вице-премьера, на данный момент рынок труда в России находится под влиянием долгосрочных демографических и технологических трендов, на которые необходимо вовремя реагировать.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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