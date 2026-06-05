Жительница Волгоградской области отдала мошенникам более 6 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району обратилась 44-летняя жительница Волгоградской области. Женщина стала жертвой многоходовой схемы мошенников и передала им более 6 млн рублей.
Сначала неизвестные связались с потерпевшей под видом сотрудников военкомата и пригласили ее на открытие мемориала в честь погибшего сына. Для участия в мероприятии ее попросили продиктовать паспортные данные, что она и сделала.
Позже женщине позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что с ее банковского счета якобы пытались финансировать недружественную страну, поэтому она стала соучастницей преступления. Для страховки сбережений ей необходимо было обналичить деньги и передать «инкассатору» Управления Федерального казначейства.
Потерпевшая обналичила и передала мошеннику более 6 млн рублей. Осознав обман, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».