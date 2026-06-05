Новосибирское ТСЖ «Коперник» приютило выпавшего из гнезда птенца сороки

В зоопарке напомнили, что сороки играют важную роль в природе. Эти умные птицы работают естественными санитарами, уничтожая массу насекомых-вредителей, мелких грызунов и падаль, и тем самым поддерживают чистоту окружающей среды. Дальнейшая судьба найдёныша зависит от того, насколько быстро он окрепнет. Если птица полностью восстановится и научится самостоятельно добывать корм, её планируют выпустить обратно в дикую природу, причём желательно в том же районе, где её подобрали.