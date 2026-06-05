В Калининграде прохожие скрутили вора, который сбегал из магазина, где его шуганули. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Мужчина под видом покупателя зашел в магазин бытовой и электронной техники, на проспекте Победы в Калининграде. Он взял с прилавка игровую консоль за 56 тысяч рублей и направился к выходу, не оплатив. Его заметили сотрудники магазина, попытались остановить. Воришка помчался прочь, но был скручен прохожими, которые удерживали его до приезда полиции.
Горожанин оказался неоднократно судимым.
Сам он заявил, что приставку намеревался продать.
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