ГАИ Новосибирска не нашла нарушений на месте стихийной парковки такси на МЖК

Как рассказал Om1 Новосибирск один из жителей микрорайона, пожелавших сохранить анонимность, проблемы с парковкой во дворе существовали и раньше, однако свободное место обычно можно было найти хотя бы за домом. В последние недели ситуация, по его словам, значительно ухудшилась.