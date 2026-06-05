ГАИ Новосибирска не нашла нарушений на месте стихийной парковки такси на МЖК

В конце мая жители одного из дворов на жилмассиве МЖК в Новосибирске пожаловались на острую нехватку парковочных мест. По словам местных жителей, дворовую территорию заполнили автомобили такси, которые, как предполагается, ожидают ремонта на расположенной неподалёку станции техобслуживания.
Как рассказал Om1 Новосибирск один из жителей микрорайона, пожелавших сохранить анонимность, проблемы с парковкой во дворе существовали и раньше, однако свободное место обычно можно было найти хотя бы за домом. В последние недели ситуация, по его словам, значительно ухудшилась.
«Соседи звонили в эту СТО, на что получили ответ, что в течение лета машины уберут. Это беспредел, делают бизнес, а машинами заставляют дворы жилых домов. Даже приткнуться некуда», — пояснил очевидец в разговоре с корреспондентом редакции.
В дворовом чате одного из местных домов также заметно негодование (скриншоты из чата есть в распоряжении редакции). По словам жителей МЖК, количество автомобилей заметно выросло, а найти свободное место возле дома стало практически невозможно.
Однако Госавтоинспекция не выявила нарушений в массовой парковке машин такси. Как следует из ответа ведомства на запрос редакции, 2 июня сотрудники ДПС выезжали к дому № 39/3 по улице Высоцкого для проверки информации о массовой стоянке автомобилей такси.
В ходе проверки инспекторы установили, что припаркованные на прилегающей территории автомобили такси не нарушают требования Правил дорожного движения.
«Автомобили такси на прилегающей территории указанного дома припаркованы без нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации», — говорится в официальном ответе ГАИ.
В ведомстве пояснили, что территория, непосредственно прилегающая к дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных средств, согласно пункту 1.2. ПДД РФ является «Прилегающей территорией».
Кроме того, в Госавтоинспекции сообщили, что в мае и июне 2026 года обращений граждан о нарушениях ПДД возле дома № 39/3 по улице Высоцкого в адрес ведомства не поступало.