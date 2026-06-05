В Красноярске ускорили ямочный ремонт дорог

С наступлением теплых ночей красноярские дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы — к дневным сменам добавились ночные и теперь ямочный ремонт идет вдвое быстрее.
О значительном увеличении темпов работ рассказали в САТП. За прошедшую неделю струйно-инъекционным методом восстановили 218 квадратных метров асфальта на улицах Высотная, Годенко, Промысловая, Горького и Молокова.
«Ремонт продолжается во всех районах города. Благодаря работе в две смены дорожники могут устранять повреждения покрытия быстрее и с меньшими неудобствами для автомобилистов», — отметили в мэрии.
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