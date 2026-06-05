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Четвёртый официальный пляж открыли в Красноярске на острове Татышев

Купаться у Октябрьского моста теперь безопасно.

В Красноярске появился ещё один официально признанный безопасным водоём. Роспотребнадзор выдал санитарно-эпидемиологическое заключение для водного объекта на острове Татышев, в районе Октябрьского моста.

Отмечается, что документ получен 5 июня после проверки качества воды и состояния территории.

Это уже четвёртое место в Красноярском крае (без учёта ЗАТО), официально одобренное для купания.

Ранее санитарные заключения получили озеро «Зеркальное» на Татышеве, залив «Стрелка» у вантового моста и акватория Красноярского водохранилища в районе пляжа «Стоун» в Идринско-Краснотуранском округе.

Ранее мы сообщали, что четверо детей купались на Чулыме в Красноярском крае без присмотра.