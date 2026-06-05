В Красноярске на острове Татышев открыли еще одно место для купания

5 июня в Красноярске появился еще один водоем, где официально разрешено купаться. Роспотребнадзор признал соответствующим требованиям пляж около Октябрьского моста на острове Татышев.
Это уже четвертый водоем на территории нашего края (за исключением ЗАТО), который получил официальное подтверждение санитарно-эпидемиологической безопасности. Ранее красноярцам разрешили купаться в озере Зеркальное и заливе Стрелка у вантового моста.
Каждый пляж в городе оборудован по всем требованиям, а с 9:00 до 21:00 там дежурят спасатели.
В администрации парка напоминают горожанам о правилах поведения у воды и в акватории: внимательно следите за детьми, в жару берите с собой воду и средства для защиты от солнца, откажитесь от алкоголя, а также не заплывайте за буйки.
В случае экстренной ситуации обратитесь к спасателям или позвоните по номеру 112.