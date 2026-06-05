На улицах Новосибирска собрали 523 тонны пыли, мусора и грязи

В результате проделанной работы с улиц и магистралей было вывезено более 523 тонн смёта и грязи, а также 406 кубометров мусора. Отмывке подверглись порядка 1400 километров проезжей части и тротуаров. Кроме того, коммунальщики привели в порядок 96 остановок общественного транспорта, сотни метров ограждений и дорожные знаки.