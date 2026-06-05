На улицах Новосибирска собрали 523 тонны пыли, мусора и грязи

В Новосибирске подвели итоги масштабной уборки, проведённой за последние сутки. Как сообщили в городской администрации, для наведения порядка на улицы города была выведена внушительная сила: 406 единиц специализированной техники и 317 дорожных рабочих.
В результате проделанной работы с улиц и магистралей было вывезено более 523 тонн смёта и грязи, а также 406 кубометров мусора. Отмывке подверглись порядка 1400 километров проезжей части и тротуаров. Кроме того, коммунальщики привели в порядок 96 остановок общественного транспорта, сотни метров ограждений и дорожные знаки.
В перечень выполненных работ также вошли механизированная и ручная уборка тротуаров, парковок и переходов, а также скашивание травы на площади 29 гектаров.