Автовладельцев Астаны предупредили о проверках и эвакуации машин

Им напомнили, что дорожная инфраструктура города находится под постоянным контролем. Для выявления и фиксации правонарушений в Астане задействованы современные технические средства. Мобильные и стационарные системы контроля фиксируют нарушения правил остановки и стоянки в автоматическом режиме.
«Автомобили, припаркованные в нарушение знаков “Парковка запрещена”, “Стоянка запрещена”, а также занимающие места для людей с инвалидностью, могут быть эвакуированы на штрафстоянку. Стражи порядка обращают внимание всех автовладельцев на то, что безопасность на дорогах и во дворах зависит от каждого из нас. Неправильно припаркованный автомобиль или перекрытый обзор создают серьезные риски для пешеходов, среди которых есть пожилые люди, маломобильные граждане и, самое главное, дети». Пресс-служба акимата Астаны.
Отмечается, что работу по контролю за соблюдением правил парковки и стоянки автотранспортных средств на постоянной основе проводит Центр организации дорожного движения совместно с Департаментом полиции (ДП) Астаны.
«Очередную проверку правоохранители провели по обращению жителей дома по адресу: ул. Айтматова, 77/7. Жильцы указали на систематические нарушения правил остановки и стоянки, в частности, занятие парковочных мест, предназначенных для людей с инвалидностью, водителями, не имеющими на это законных прав. На место оперативно выехали сотрудники, факты нарушений полностью подтвердились. В отношении водителей-нарушителей составлены административные протоколы». Пресс-служба акимата Астаны.
15 мая 2026 года стало известно, что в Астане увеличат количество платных парковок.