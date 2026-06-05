Автовладельцев Астаны предупредили о проверках и эвакуации машин

«Автомобили, припаркованные в нарушение знаков “Парковка запрещена”, “Стоянка запрещена”, а также занимающие места для людей с инвалидностью, могут быть эвакуированы на штрафстоянку. Стражи порядка обращают внимание всех автовладельцев на то, что безопасность на дорогах и во дворах зависит от каждого из нас. Неправильно припаркованный автомобиль или перекрытый обзор создают серьезные риски для пешеходов, среди которых есть пожилые люди, маломобильные граждане и, самое главное, дети». Пресс-служба акимата Астаны.