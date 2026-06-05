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В Ростовской области объем платных услуг вырос до 177,1 млрд рублей

В первые четыре месяца 2026 года объем платных услуг населению Ростовской области вырос на 4,3%, достигнув 177,1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Ростовстата.

В первые четыре месяца 2026 года объем платных услуг населению Ростовской области вырос на 4,3%, достигнув 177,1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Ростовстата.

Рост объема платных услуг в регионе отмечался в сфере телекоммуникационных услуг (+7,5%), услуг турагентств и туроператоров (+6,3%), гостиничного бизнеса (+6%) и культуры (+5,6%).

В структуре трат жителей региона лидируют услуги по техобслуживанию и ремонту автомобилей (44,8%). Далее следуют ремонт и строительство жилья и других построек (20,9%), а также парикмахерские и косметические услуги (12,4%).