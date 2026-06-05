1 895 доз вакцины против вируса папилломы человека поступили в Красноярский край

Первая партия вакцины против вируса папилломы человека поступила в Красноярский край. На склад доставили 1 895 доз. В ближайшее время препарат распределят по медицинским организациям региона. На конференции педиатров специалисты уже получили дополнительные рекомендации по вакцинации и работе с препаратом. В первую очередь вакцина будет доступна для девочек в возрасте 12 лет из группы риска с наследственной предрасположенностью к раку шейки матки, многодетных семей, сиротам, ВИЧ-инфицированным. Напомним, на днях красноярский роддом № 1 получил новое медицинское оборудование.