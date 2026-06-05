Минцифры попробует оградить электросамокаты от подростков с помощью биометрии

Отметим, в настоящее время внедрение соответствующей возможности прорабатывается на экспертном уровне. Внедрять технологию сразу на территории всей страны власти пока не собираются. На первом этапе пилотный проект будет запущен на территории образовательного комплекса «Сириус». Кроме того, для соблюдения закона специалистам предстоит предусмотреть возможность альтернативных вариантов подтверждения личности. По закону, использование биометрических технологий в России носит сугубо добровольный характер.