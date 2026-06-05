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В Новосибирской области запустили 9 мультимодальных маршрутов с одной пересадкой

Пассажиры могут сэкономить, купив единый билет на электричку и автобус.

Источник: Комсомольская правда

Девять мультимодальных маршрутов, позволяющих добраться до места назначения с одной пересадкой, работает в Новосибирской области. Подробнее о преимуществах новых рейсов рассказали в пресс-службе регионального минтранса.

Отправления и прибытия рейсов состыкованы по времени. Пассажирам достаточно просто пересесть с одного вида транспорта на другой на железнодорожных станциях.

У таких поездок есть сразу несколько плюсов. Во-первых, билет на оба вида транспорта можно приобрести в одном окне на старте маршрута, а во-вторых, стоимость путешествия значительно ниже, чем на альтернативных видах транспорта.

Кроме того, для пассажиров действуют все региональные льготы. На сегодняшний день в Новосибирской области работает девять мультимодальных маршрутов. Полное расписание опубликовано на сайте АО «Экспресс-пригород».