В Новосибирской области запустили 9 мультимодальных маршрутов с одной пересадкой

Девять мультимодальных маршрутов, позволяющих добраться до места назначения с одной пересадкой, работает в Новосибирской области. Подробнее о преимуществах новых рейсов рассказали в пресс-службе регионального минтранса.
Отправления и прибытия рейсов состыкованы по времени. Пассажирам достаточно просто пересесть с одного вида транспорта на другой на железнодорожных станциях.
У таких поездок есть сразу несколько плюсов. Во-первых, билет на оба вида транспорта можно приобрести в одном окне на старте маршрута, а во-вторых, стоимость путешествия значительно ниже, чем на альтернативных видах транспорта.
Кроме того, для пассажиров действуют все региональные льготы. На сегодняшний день в Новосибирской области работает девять мультимодальных маршрутов. Полное расписание опубликовано на сайте АО «Экспресс-пригород».