Пассажиры Пулково смогут улететь в любой город России по биометрии

— Систему тестировали с 2025 года. С 1 июня 2026 года она начала работать на постоянной основе. Из пяти контрольных точек аэропорта три уже функционируют в полностью бесконтактном формате. Ежедневно они обслуживают до 50 человек, — сообщил гендиректор аэропорта Леонид Сергеев.