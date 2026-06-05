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Пассажиры Пулково смогут улететь в любой город России по биометрии

Услугу расширят уже 8 июня.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Пулково официально расширил использование биометрической идентификации для посадки на рейсы. С 8 июня пассажиры могут проходить на борт без паспорта и посадочного талона, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

— Систему тестировали с 2025 года. С 1 июня 2026 года она начала работать на постоянной основе. Из пяти контрольных точек аэропорта три уже функционируют в полностью бесконтактном формате. Ежедневно они обслуживают до 50 человек, — сообщил гендиректор аэропорта Леонид Сергеев.

С 8 июня биометрическая посадка станет доступна на всех внутренних рейсах двух авиакомпаний. В частности, технологию можно будет использовать на маршрутах во Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Калининград, Мурманск, Минеральные Воды и другие города.

Все выходы на посадку для внутренних рейсов уже оснастили терминалами. Пассажиры могут оформить биометрические данные в зоне регистрации, на это уйдет меньше десяти минут. Пулково стал первым российским аэропортом, где такая услуга внедрена в качестве стандарта.

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