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В субботу изменится расписание «Ласточек» Светлогорск — Калининград

Изменения связаны с проведением Дня города.

В субботу, 6 июня, расписание вечерней «Ласточки» Светлогорск — Калининград изменится. Связано это с проведением Дня города Светлогорска, сообщает пресс-служба КЖД.

Так, «Ласточка» отправится со станции Светлогорск-2 в 23:59 и прибудет на Южный вокзал в 1:00. В пути предусмотрены все остановки.

Всего в день проведения праздничных мероприятий на Светлогорском направлении через Переславское будет курсировать 40 пригородных поездов.

Электропоезд, отправляющийся со станции Светлогорск-2 в 22:40, на один день будет отменен.

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