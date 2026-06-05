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Белорус погиб из-за платка на шее во время работы на даче

Белорус работал на даче и погиб из-за платка, завязанного на голову и шею.

Источник: Комсомольская правда

Белорус погиб из-за платка на шее во время работы на даче. Подробности сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.

Инцидент произошел в Ушачском районе Витебской области. Во дворе частного дома 64-летний белорус чистил металл от ржавчины, используя углошлифовальную машину.

Белорус завязал на голову и шею тканевый платок, чтобы защититься от пыли. В какой-то момент свободный край ткани попал во вращающуюся насадку инструмента.

«Вал мгновенно намотал платок, затянув петлю на шее пострадавшего. Мужчина скончался до прихода помощи», — привели подробности в ведомстве.

Как установил эксперт, смерть пенсионера наступила от механической асфиксии (удушья). В ГКСЭ уточнили, что мужчина был трезв.

Ранее СК показал видео с моментом гибели белоруса из-за выпавшей со станка доски.

Тем временем в Минске родители привезли дочь в милицию после переписки в интернете.

Кроме того, ЕРИП предупредил белорусов о сбоях в работе.

А еще сильные затяжные дожди продлятся в Беларуси по 10 июня.