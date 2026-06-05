Белорус погиб из-за платка на шее во время работы на даче. Подробности сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.
Инцидент произошел в Ушачском районе Витебской области. Во дворе частного дома 64-летний белорус чистил металл от ржавчины, используя углошлифовальную машину.
Белорус завязал на голову и шею тканевый платок, чтобы защититься от пыли. В какой-то момент свободный край ткани попал во вращающуюся насадку инструмента.
«Вал мгновенно намотал платок, затянув петлю на шее пострадавшего. Мужчина скончался до прихода помощи», — привели подробности в ведомстве.
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