Прикамье и «Еврохим — Усольский калийный комбинат» расширяют сотрудничество

«Мы убеждены, что качество жизни определяется не отдельными проектами, а тем, насколько связаны между собой образование, возможности для профессиональной самореализации, современная городская среда, культура и общественная активность, — заявила Татьяна Журавлева.— Именно такой подход мы последовательно реализуем в Березниках и Усолье. Некоторые проекты в буквальном смысле становятся визитной карточкой региона, например “Строгановские сезоны” и “Строганов фест”, на который собираются десятки тысяч человек. Мы видим, как такие события формируют новые точки притяжения и повышают интерес к региону».