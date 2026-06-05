Дом.РФ выставил на торги участок под коттеджный поселок в Дзержинске

Корпорация Дом.РФ выставила на торги право на реализацию проекта комплексного развития территории (КРТ) на участке 5,91 га в Дзержинске. По оценкам компании, на этом участке можно построить не менее 8,5 тыс. кв. м малоэтажного жилья.