В Хабаровском крае вода в реках поднимается без угрозы подтоплений

Подъёмы воды отмечены на девяти реках региона, но они проходят в пределах безопасных значений. На Амуре у Хабаровска уровень воды остаётся ниже нормы на 0,8 метра. В ближайшие двое суток ожидается небольшой подъём — примерно на 10−15 сантиметров, он также не считается критичным.