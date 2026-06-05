В Хабаровском крае вода в реках поднимается без угрозы подтоплений

В Хабаровском крае гидрологическая обстановка остаётся стабильной. На реках фиксируются колебания уровней воды, однако угрозы для населённых пунктов и объектов инфраструктуры сейчас нет.
Подъёмы воды отмечены на девяти реках региона, но они проходят в пределах безопасных значений. На Амуре у Хабаровска уровень воды остаётся ниже нормы на 0,8 метра. В ближайшие двое суток ожидается небольшой подъём — примерно на 10−15 сантиметров, он также не считается критичным.
После паводка в Аяно-Майском районе остаётся подтопленным один участок в селе Нелькан. При этом на реке Мая вода продолжает уходить: за сутки уровень снизился на 20 сантиметров.
Отдельно спасатели напоминают о безопасности на воде. Купальный сезон в Хабаровском крае официально не открыт: ни один водоём региона не признан безопасным для купания. Несмотря на это, у рек и озёр продолжают дежурить патрули, с жителями проводят профилактические беседы.
Для школьников проходит акция «Мои безопасные каникулы». Уже проведено 21 занятие, в них приняли участие около тысячи детей. Ребятам объясняют, почему нельзя купаться в непроверенных местах, заходить в воду без взрослых и игнорировать предупреждающие знаки.
За нарушение знаков безопасности предусмотрены штрафы. Отдельная ответственность ложится на взрослых, которые отвечают за детей у воды. О любых опасных ситуациях жителей просят сразу сообщать по номеру 112.