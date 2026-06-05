Новый фарм-клуб в ВХЛ появился у хабаровского «Амура»

На протяжении последних 10 лет эту роль исполнял красноярский «Сокол», но теперь ему на смену пришел новокузнецкий «Металлург». Руководители двух клубов уже подписали договор о спортивном сотрудничестве в предстоящем хоккейном сезоне. Тренерский штаб «Амура» сможет отправлять своих игроков, которым не хватает игровой практики и опыта для выступления в КХЛ, в Новокузнецк. Там они будут набирать форму и стабильно играть, помогая местной команде в ВХЛ. При этом «Амур» сможет в любой момент вернуть обратно своих игроков. Стоит добавить, что новокузнецкий «Металлург» — один из старейших и самых известных хоккейных клубов России, подготовивший немало звездных игроков — Кирилла Капризова, Сергея Бобровского, Илью Сорокина, Ивана Телегина, Дмитрия Орлова, Сергея Зиновьева и многих других. Ранее клуб выступал в КХЛ, но последние годы играет в ВХЛ, являясь одним из грандов этой лиги.