Беговой флешмоб собрал 220 человек в Хабаровске

В честь Дня бега хабаровские спортсмены-любители устроили праздничный забег на набережной у арены «Ерофей». Беговые клубы города впервые объединились, чтобы вместе пробежать дистанцию в 10 километров. В мероприятии приняли участие 220 человек. Самому юному участнику был всего 1 год, а самому опытному — 74 года. Организаторы планируют повторить подобный забег. За анонсами можно следить в еженедельной рубрике «Доступный спорт» на официальном сайте правительства Хабаровского края и в соцсетях министерства спорта региона. В 2026 году, объявленном Годом спорта, региональный проект «Доступный спорт» отмечает свое пятилетие.