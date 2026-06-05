Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беговой флешмоб собрал 220 человек в Хабаровске

В честь Дня бега хабаровские спортсмены-любители устроили праздничный забег на набережной у арены «Ерофей». Беговые клубы города впервые объединились, чтобы вместе пробежать дистанцию в 10 километров. В мероприятии приняли участие 220 человек. Самому юному участнику был всего 1 год, а самому опытному — 74 года. Организаторы планируют повторить подобный забег. За анонсами можно следить в.

В честь Дня бега хабаровские спортсмены-любители устроили праздничный забег на набережной у арены «Ерофей». Беговые клубы города впервые объединились, чтобы вместе пробежать дистанцию в 10 километров. В мероприятии приняли участие 220 человек. Самому юному участнику был всего 1 год, а самому опытному — 74 года. Организаторы планируют повторить подобный забег. За анонсами можно следить в еженедельной рубрике «Доступный спорт» на официальном сайте правительства Хабаровского края и в соцсетях министерства спорта региона. В 2026 году, объявленном Годом спорта, региональный проект «Доступный спорт» отмечает свое пятилетие.