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На Чукотке санавиация эвакуировала моряка с инсультом за 15 минут

Национальная служба санитарной авиации эвакуировала члена экипажа траулера «Остров Итуруп» с острым инсультом. Судно находилось в Анадырском заливе, доставить пациента на берег можно было только по воздуху. На вызов вылетел вертолет Ми-8. На борту — спасатели Анадырской поисково-спасательной базы и врачи Чукотской окружной больницы. Вся операция заняла не более 15 минут. Медики оказывали экстренную помощь.

Национальная служба санитарной авиации эвакуировала члена экипажа траулера «Остров Итуруп» с острым инсультом. Судно находилось в Анадырском заливе, доставить пациента на берег можно было только по воздуху. На вызов вылетел вертолет Ми-8. На борту — спасатели Анадырской поисково-спасательной базы и врачи Чукотской окружной больницы. Вся операция заняла не более 15 минут. Медики оказывали экстренную помощь прямо в воздухе. Сейчас моряк доставлен в окружную больницу.