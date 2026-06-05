На Чукотке санавиация эвакуировала моряка с инсультом за 15 минут

Национальная служба санитарной авиации эвакуировала члена экипажа траулера «Остров Итуруп» с острым инсультом. Судно находилось в Анадырском заливе, доставить пациента на берег можно было только по воздуху. На вызов вылетел вертолет Ми-8. На борту — спасатели Анадырской поисково-спасательной базы и врачи Чукотской окружной больницы. Вся операция заняла не более 15 минут. Медики оказывали экстренную помощь прямо в воздухе. Сейчас моряк доставлен в окружную больницу.