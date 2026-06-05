Синоптик пообещал жару москвичам в выходные

«Погода сориентировалась на жару. Эта погода будет без осадков, начиная с субботы, в выходные дни это будет плюс 23 — плюс 28 градусов в дневные часы… В субботу и воскресенье у нас относительно высокое давление — фронтальный раздел, который идет с запада, застопорит свое движение на западе Центрального федерального округа. Поэтому в Москве в субботу и воскресенье без осадков», — рассказал Шувалов.