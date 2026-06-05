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Синоптик пообещал жару москвичам в выходные

Шувалов: жаркая погода ожидается на выходных в Москве, до плюс 28 градусов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Жаркая погода ожидается на выходных в Москве, воздух прогреется до плюс 28 градусов, рассказал в беседе с РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ранее синоптик сообщал РИА Новости, что тепло вернется в Москву с приходом календарного лета.

«Погода сориентировалась на жару. Эта погода будет без осадков, начиная с субботы, в выходные дни это будет плюс 23 — плюс 28 градусов в дневные часы… В субботу и воскресенье у нас относительно высокое давление — фронтальный раздел, который идет с запада, застопорит свое движение на западе Центрального федерального округа. Поэтому в Москве в субботу и воскресенье без осадков», — рассказал Шувалов.