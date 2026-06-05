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Нижегородский аэропорт возобновил работу после ограничений 5 июня

Воздушная гавань была закрыта с 4:42 до 10:23.

Источник: Комсомольская правда

Ограничения на полеты сняли в аэропорту Нижнего Новгорода. Они вводились с 4:42 и до 10:23 5 июня для обеспечения безопасности. Об этом сообщили в Росавиации.

Напомним, 5 июня в Кстовском районе Нижнего Новгорода была отражена атака БПЛА. Как сообщил мэр Юрий Шалабаев, в результате происшествия никто не пострадал. Никаких повреждений объектов инфраструктуры также зафиксировано не было. На месте падения обломков работают специалисты.

В настоящее время аэропорт Нижнего Новгорода работает в штатном режиме. В период действия ограничений был отменен рейс в Москву, запланированный на 9:40. Кроме того, задержаны несколько рейсов. Самолет в Санкт-Петербург отправится в 13:20 вместо 11:20. Вылет в Самару перенесен с 9:30 на 14:20. Также с опозданием отправятся рейсы в Санкт-Петербург и Минеральные Воды — оба вылетят в 15:15 вместо запланированных 13:15 и 13:34. Помимо этого, перенес вылет рейса в Екатеринбург — с 23:50 на 19:35.

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