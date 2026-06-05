Жара до +35 градусов ожидается в Красноярском крае на выходных

6−7 июня в центральных районах и на юге Туруханского округа ожидается сильная жара. Столбики термометров могут подняться до +35 градусов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
В центральных территориях, Туруханском и Эвенкийском округах местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.
Спасатели напоминают: не купайтесь в необорудованных местах, следите за детьми и ни в коем случае не поджигайте тополиный пух — огонь может быстро распространиться.
Ранее мы сообщали, что четвёртый официальный пляж открыли в Красноярске на острове Татышев.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше