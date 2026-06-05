В Красноярский край ввезли более 60 тыс. тонн иностранных овощей и фруктов

В Красноярский край с начала года ввезли более 60 тыс. тонн растительной продукции импортного происхождения. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.
С 1 января по 31 мая специалисты ведомства проконтролировали поставки фруктов, овощей, солода, сухофруктов и срезов цветов. За пять месяцев в регион поступило 25,2 тыс. тонн фруктов из Китая, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Ирана. Среди них манго, питахайя, помело, груши, хурма, виноград, яблоки, бананы, арбузы и мандарины.
Также в край ввезли 37,1 тыс. тонн овощей из Китая, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении. Это перец, картофель, капуста, морковь, томаты, чеснок, лук, кабачки, редис и редька. Кроме того, специалисты проконтролировали ввоз 2,1 тыс. тонн солода из Беларуси и Казахстана, 91 тонны сухофруктов из Таджикистана и 60,7 тыс. срезов цветов из Таиланда.
Во время фитосанитарного контроля выявили 131 случай обнаружения карантинных объектов. Среди них червец Комстока, западный цветочный трипс, южная томатная моль и вирус коричневой морщинистости плодов томатов.