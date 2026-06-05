В Красноярский край ввезли более 60 тыс. тонн иностранных овощей и фруктов

Также в край ввезли 37,1 тыс. тонн овощей из Китая, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении. Это перец, картофель, капуста, морковь, томаты, чеснок, лук, кабачки, редис и редька. Кроме того, специалисты проконтролировали ввоз 2,1 тыс. тонн солода из Беларуси и Казахстана, 91 тонны сухофруктов из Таджикистана и 60,7 тыс. срезов цветов из Таиланда.