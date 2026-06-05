«АмурФест. Лето» ждёт заявок от мастеров до 19 июня

Краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Лето» пройдет в Хабаровске 11 и 12 июля на Комсомольской площади и в парке имени Н. Н. Муравьёва-Амурского. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», мероприятие организовано при поддержке региональных министерств культуры и туризма в рамках президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
В этом году фестиваль приурочен к Году единства народов России, объявленному президента России Владимиром Путиным, и Году спорта в Хабаровском крае, который введен по инициативе губернатора Дмитрия Демешина.
«АмурФест. Лето» объединит мастеров традиционных русских ремесел, умельцев, сохраняющих культуру малочисленных народов, представителей локальных брендов и самозанятых. Особое внимание организаторы уделяют участникам под брендом «Сделано в Хабаровском крае» — число таких заявок ежегодно растет.
Прием заявок от предпринимателей (юридических лиц, ИП и самозанятых, зарегистрированных в ФНС России) открыт до 19 июня на сайте. Приоритет при отборе будет отдан продукции, соответствующей летней тематике.
Участие бесплатное, а итоги отбора подведут 29 июня.