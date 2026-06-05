«АмурФест. Лето» ждёт заявок от мастеров до 19 июня

Краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Лето» пройдет в Хабаровске 11 и 12 июля на Комсомольской площади и в парке имени Н. Н. Муравьёва-Амурского. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», мероприятие организовано при поддержке региональных министерств культуры и туризма в рамках президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство».