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Три участка в Новинках изымут для строительства дублера проспекта Гагарина

Если собственники откажутся подписать документы, учреждение должно будет инициировать судебное разбирательство для принудительного изъятия.

В Нижнем Новгороде изымают три земельных участка с постройками для нужд региона — это необходимо для реализации четвёртой очереди строительства дублера проспекта Гагарина. Информация об этом появилась на официальном сайте Министерства имущественных отношений области.

Объекты, подлежащие изъятию, расположены в посёлке Новинки. В перечень вошли:

жилой дом № 109 на улице Береговой (площадь участка — 189 кв. м);

земельный участок № 6 на улице Дачной (557 кв. м);

жилой дом № 106А на улице Дорожной (212 кв. м).

Все участки находятся в частной собственности, а их текущее разрешённое использование предусматривает ведение личного подсобного хозяйства.

Согласно распоряжению, ГКУ НО «ГУАД» предстоит выполнить ряд действий: сначала рассчитать размер компенсации для владельцев, затем провести с ними переговоры и направить проекты соглашений об изъятии имущества. Если собственники откажутся подписать документы, учреждение должно будет инициировать судебное разбирательство для принудительного изъятия.

Ранее сообщалось, что многоквартирный дом в Приокском районе изымут для нужд мэрии.