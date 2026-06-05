Три участка в Новинках изымут для строительства дублера проспекта Гагарина

В Нижнем Новгороде изымают три земельных участка с постройками для нужд региона — это необходимо для реализации четвёртой очереди строительства дублера проспекта Гагарина. Информация об этом появилась на официальном сайте Министерства имущественных отношений области.
Объекты, подлежащие изъятию, расположены в посёлке Новинки. В перечень вошли:
жилой дом № 109 на улице Береговой (площадь участка — 189 кв. м);
земельный участок № 6 на улице Дачной (557 кв. м);
жилой дом № 106А на улице Дорожной (212 кв. м).
Все участки находятся в частной собственности, а их текущее разрешённое использование предусматривает ведение личного подсобного хозяйства.
Согласно распоряжению, ГКУ НО «ГУАД» предстоит выполнить ряд действий: сначала рассчитать размер компенсации для владельцев, затем провести с ними переговоры и направить проекты соглашений об изъятии имущества. Если собственники откажутся подписать документы, учреждение должно будет инициировать судебное разбирательство для принудительного изъятия.
Ранее сообщалось, что многоквартирный дом в Приокском районе изымут для нужд мэрии.