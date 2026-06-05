Три участка в Новинках изымут для строительства дублера проспекта Гагарина

Согласно распоряжению, ГКУ НО «ГУАД» предстоит выполнить ряд действий: сначала рассчитать размер компенсации для владельцев, затем провести с ними переговоры и направить проекты соглашений об изъятии имущества. Если собственники откажутся подписать документы, учреждение должно будет инициировать судебное разбирательство для принудительного изъятия.