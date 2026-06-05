«Электроприбор» указал на Тамбов

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев считает, что производство систем для гражданской авиации, которое собираются наладить в Тамбове, «объективно востребовано»: «РФ остается зависимой от импортной элементной базы, а в инвестпроекте ставка делается на заказы перспективных российских лайнеров. БИНС — “ядро” бортовой навигации: без них ни МС-21, ни SJ-100, ни Ту-214, ни Ил-96 не могут выполнять полеты, особенно на международных рейсах и в сложных метеоусловиях. Новый комплекс в Тамбове будет прямо ориентирован под эти серийные российские лайнеры. То есть под тот сегмент авиастроения, который государство сейчас форсированно наращивает».