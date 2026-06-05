Тамбовская область на ПМЭФ за первые два дня форума

ПМЭФ-2026 проходит с 3 по 6 июня. Первый день для Тамбовской области, как сообщал господин Первышов, проходил в формате «без галстуков» — и без соглашений. К вечеру 4 июня был подписан договор с «Ростехом», а также еще один — со столичной компанией «Триа девелопмент» о строительстве придорожной гостиницы на 45 номеров в облцентре за 250 млн руб. Кроме того, сообщалось о договоренностях со Сбербанком о развитии IT-направления в образовании, а также с национальным центром «Россия» и компанией «Котовские неваляшки» о создании в Котовске туристического комплекса.