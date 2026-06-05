Минсоцполитики: летнюю практику на предприятиях смогут пройти более 2,8 тыс. школьников

Не менее 2,8 тысяч школьников Калининградской области смогут пройти летнюю практику на предприятиях региона. Об этом рассказала министр социальной политики области Анжелика Майстер во время эфира из регионального информационного центра ТАСС.
По её словам, такую возможность подросткам предоставляет профориентационный проект «ПРОЛето на Балтике». В рамках программы школьники собираются в лагерях труда и отдыха, где в течение десяти дней знакомятся с работой предприятий-партнёров. В этом году к проекту присоединились организации сферы здравоохранения и агропромышленного комплекса, туристические компании, библиотеки, музеи и промышленные предприятия.
Как отметила Майстер, в прошлом году в рамках проекта работали 65 лагерей труда и отдыха, в этом году их число увеличили до 80 за счёт подключения новых муниципалитетов.
Майстер также сообщила, что в регионе продолжается реализация профориентационного проекта «Включайся и будь успешен!», рассчитанного на воспитанников социальных учреждений, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По словам министра, сейчас у проекта более 50 партнёров, которые знакомят участников с различными профессиями.
Кроме того, старшеклассники могут принять участие в профориентационных экскурсиях «Профтур», которые организует региональный Центр занятости. Учащиеся 10−11-х классов посещают предприятия области, знакомятся с производственными процессами и общаются с сотрудниками. Среди партнёров программы министр выделила «Калининград-ГорТранс», «Водоканал», торгово-производственную компанию «Стимул», РЖД, «Завод ЖБИ-2» и Калининградский янтарный комбинат.