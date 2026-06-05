Минсоцполитики: летнюю практику на предприятиях смогут пройти более 2,8 тыс. школьников

Майстер также сообщила, что в регионе продолжается реализация профориентационного проекта «Включайся и будь успешен!», рассчитанного на воспитанников социальных учреждений, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По словам министра, сейчас у проекта более 50 партнёров, которые знакомят участников с различными профессиями.