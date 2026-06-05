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Продано более 23 тысяч билетов: матч сборной России в Калининграде откроет Найк Борзов

Игра состоится на «Ростех Арене» 9 июня.

Источник: Клопс.ru

Хедлайнером церемонии открытия товарищеского матча между сборными России и Тринидада и Тобаго в Калининграде станет рок-музыкант Найк Борзов. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе РФС.

Исполнитель выступит перед началом встречи на стадионе «Ростех Арена». Концерт станет частью предматчевой программы.

Интерес к игре продолжает расти. По данным РФС, за пять дней до матча уже реализовано более 23 тысяч билетов.

Встреча сборных России и Тринидада и Тобаго пройдёт в Калининграде 9 июня. В последний раз национальная команда выступала на местной арене семь лет назад — 6 июня 2019 года в рамках отборочного турнира Евро-2020 против команды Казахстана.

Поход на игру лучших футболистов страны обойдётся в сумму от 400 до 2 400 рублей. Развлекать зрителей также будет музыкальная группа «Пропаганда».

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