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Хабаровчанам вновь отключат горячую воду

В этот раз из-за ремонта на теплосетях с 17 июня по 3 июля без горячей воды останутся жители домов по улицам Бойко-Павлова, Ванкова, Двойная, Доватора, Колгуева, Мезенская, Пролетарская, Тихоокеанская, Чкалова и Сормовского переулка. Больше всех не повезло жителям Сосновки. Из-за капитального ремонта на четырех участках трубопровода подачу горячей воды ограничат по 85 адресам более чем.

В этот раз из-за ремонта на теплосетях с 17 июня по 3 июля без горячей воды останутся жители домов по улицам Бойко-Павлова, Ванкова, Двойная, Доватора, Колгуева, Мезенская, Пролетарская, Тихоокеанская, Чкалова и Сормовского переулка. Больше всех не повезло жителям Сосновки. Из-за капитального ремонта на четырех участках трубопровода подачу горячей воды ограничат по 85 адресам более чем на 3 месяца — с 17 июня по 25 сентября.