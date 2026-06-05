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Завершился ремонт трассы Котиково — Кедрово в Вяземском районе

Дорожные бригады заменили асфальт на площади 8,7 тысячи квадратных метров, залатали ямы на более чем 600 «квадратах» дороги, установили новые знаки и автобусные остановки, а также вырубили кустарники, закрывавшие обзор водителям. Особое внимание в ходе ремонта этой трассы уделили подъездам к селам Венюково, Кедрово и Виноградовка, а также примыканию к селу Шереметьево. В планах у.

Дорожные бригады заменили асфальт на площади 8,7 тысячи квадратных метров, залатали ямы на более чем 600 «квадратах» дороги, установили новые знаки и автобусные остановки, а также вырубили кустарники, закрывавшие обзор водителям. Особое внимание в ходе ремонта этой трассы уделили подъездам к селам Венюково, Кедрово и Виноградовка, а также примыканию к селу Шереметьево. В планах у дорожников — привести в нормативное состояние трассы, ведущие к селам Забайкальское, Кукелево, Капитоновка, Красицкое и Садовое, а также трассы Лермонтовка — Видное, Вяземский — Шумский, трасса «Уссури» — поселок станции Каменушка — Глебово и Снарский — Добролюбово. Работы на всех перечисленных объектах должны завершиться до конца текущего дорожного сезона.