Педагог из Боготола стала победителем Всероссийской премии «Разговоры о важном»

Учитель английского языка и замдиректора по воспитательной работе школы № 4 Боготола Надежда Бордачёва стала победителем II Всероссийской премии «Разговоры о важном». Об этом рассказали в краевом минобразования. Итоги состязания подвели в Москве. Надежда победила в номинации «Создавая важный разговор после занятия», ее наградили в столице.