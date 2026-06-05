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Педагог из Боготола стала победителем Всероссийской премии «Разговоры о важном»

Надежду Бордачёву наградили в столице.

Источник: Комсомольская правда

Учитель английского языка и замдиректора по воспитательной работе школы № 4 Боготола Надежда Бордачёва стала победителем II Всероссийской премии «Разговоры о важном». Об этом рассказали в краевом минобразования. Итоги состязания подвели в Москве. Надежда победила в номинации «Создавая важный разговор после занятия», ее наградили в столице.

На конкурсе оценивали практики, которые помогают разнообразить занятия, закрепить материал и мотивировать школьников.

Надежда Бордачёва представила свой проект «Школьное радио “Четвёртая волна”: медиапространство для постразговора». Ученики провели эфиры с председателем Совета родителей, героем СВО, пожарным и иереем Храма Александра Невского.

Публикацию о практике одобрили в издательстве «Просвещение» и включили в федеральный план портала «ПРОвоспитание».

Напомним, с сентября 2022 года в школах РФ еженедельно проходят «Разговоры о важном». На них дети и учителя обсуждают темы патриотизма, культуры, искусства и вопросы нравственности.