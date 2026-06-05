Спрос на сотрудников в Калининградской области вырос более чем вдвое

Для соискателей это означает, что сейчас на рынке труда региона сложилась благоприятная конъюнктура. Компании не просто публикуют вакансии, а активно приглашают кандидатов — это верный признак дефицита кадров и готовности работодателей конкурировать за каждого подходящего сотрудника. Особенно это касается сфер, которые традиционно оживают летом: туризм, общепит, развлечения, а также сельское хозяйство, где сезонные работы требуют дополнительных рук. Аномальный рост в административной сфере может говорить о том, что бизнес расширяет штат офисных сотрудников и готовится к масштабированию.