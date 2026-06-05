Спрос на сотрудников в Калининградской области вырос более чем вдвое

Калининградские компании резко активизировали поиск сотрудников в преддверии лета. По данным платформы hh.ru, этой весной работодатели направили соискателям значительно больше приглашений на вакансии, чем зимой. Тренд на сезонный рост найма характерен для всего Северо-Западного федерального округа, но Калининградская область оказалась в числе лидеров по ряду направлений.
В регионе в топ-10 профессиональных сфер с наиболее высокой динамикой роста вошли сельское хозяйство, административный персонал, искусство и развлечения, маркетинг, ИТ, розничная торговля, транспорт и логистика, туризм, безопасность, наука и образование.
Абсолютным лидером по темпам роста стала сфера административного персонала. Число приглашений на вакансии здесь выросло на 108% по сравнению с зимними месяцами — с 18,1 тысячи до 37,6 тысячи. Это самый высокий показатель динамики среди всех регионов Северо-Запада.
На втором месте — сельское хозяйство. Количество приглашений увеличилось в 1,3 раза, с 1 тысячи до 2,4 тысячи. Замыкает тройку лидеров сфера искусства, развлечений и массмедиа — рост на 89%, с 1,6 тысячи до 3,1 тысячи приглашений.
Сильный рост также показали маркетинг, реклама и PR — плюс 82% (с 5,2 тысячи до 9,5 тысячи), информационные технологии — плюс 71% (с 8,9 тысячи до 15,2 тысячи), розничная торговля — плюс 58% (с 16,2 тысячи до 25,7 тысячи). Транспорт, логистика и перевозки прибавили 57% (с 23,8 тысячи до 37,3 тысячи), туризм, гостиницы и рестораны — также 57% (с 10,5 тысячи до 16,4 тысячи). Сфера безопасности выросла на 49% (с 1,3 тысячи до 2 тысяч), наука и образование — на 45% (с 2,3 тысячи до 3,3 тысячи).
Сравнение с другими регионами Северо-Запада показывает, что калининградский рынок труда развивается по своей специфике. Новгородская область показала рекордный рост в маркетинге и рекламе — в 2,4 раза, Ленинградская область — в 2 раза, Псковская — в 1,5 раза. Мурманская область отличилась ростом спроса на ИТ-специалистов — в 1,3 раза. Новгородская область также лидирует по динамике в транспорте и логистике — плюс 10%.
Однако именно Калининградская область стала единственной, где столь высокий рост зафиксирован сразу в трёх разнородных сферах: администрировании, сельском хозяйстве и развлечениях. Причём по административному персоналу регион занял первое место в округе с показателем плюс 108%, оставив позади Псковскую область (плюс 90%).
«Работодатели Калининградской области заметно усилили поиск сотрудников этой весной, — комментирует Юлия Сахарова, директор hh.ru по Северо-Западному федеральному округу. — Наиболее высокую динамику показали сельское хозяйство, административный персонал и сфера искусства, развлечений и массмедиа, однако рост числа приглашений на вакансии наблюдался и в других профессиональных областях — от маркетинга и ИТ до транспорта, туризма и розничной торговли».
Для соискателей это означает, что сейчас на рынке труда региона сложилась благоприятная конъюнктура. Компании не просто публикуют вакансии, а активно приглашают кандидатов — это верный признак дефицита кадров и готовности работодателей конкурировать за каждого подходящего сотрудника. Особенно это касается сфер, которые традиционно оживают летом: туризм, общепит, развлечения, а также сельское хозяйство, где сезонные работы требуют дополнительных рук. Аномальный рост в административной сфере может говорить о том, что бизнес расширяет штат офисных сотрудников и готовится к масштабированию.