Калининградская область научит Кузбасс креативу

Как и на Октябрьском острове в Калининграде, так и в Кемерове создан культурно-образовательный кластер, уже построены и сданы в эксплуатацию: филиал Московской государственной академии хореографии с интернатом, Филиал «Сибирский» Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства с интернатом, общеобразовательная школа, Сибирский филиал РГИСИ с общежитием, Школа креативных индустрий, Фондохранилище с реставрационным центром, дом для преподавателей, артистов и специалистов Театра оперы и балета и сотрудников музеев.