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Калининградская область научит Кузбасс креативу

Главы регионов обсудили масштабный проект «Культурный мост: Кузбасс — Балтика».

Встреча губернаторов Калининградской области и Кемеровской области состоялась 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Обсуждали межрегиональный проект «Культурный мост: Кузбасс — Балтика». По инициативе Алексея Беспрозванных и Ильи Середюка регионы обмениваются опытом в сфере искусства и креативных индустрий, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как и на Октябрьском острове в Калининграде, так и в Кемерове создан культурно-образовательный кластер, уже построены и сданы в эксплуатацию: филиал Московской государственной академии хореографии с интернатом, Филиал «Сибирский» Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства с интернатом, общеобразовательная школа, Сибирский филиал РГИСИ с общежитием, Школа креативных индустрий, Фондохранилище с реставрационным центром, дом для преподавателей, артистов и специалистов Театра оперы и балета и сотрудников музеев.

Как сказал Алексей Беспрозванных, Калининградской области интересен опыт работы коллег, и нам есть, что рассказать.

«Мы можем поделиться тем, как развиваем наш остров Октябрьский, привлекаем специалистов из отрасли культуры для того, чтобы культурная жизнь была насыщенной и доступной для калининградцев и гостей нашего региона», — сказал губернатор.

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