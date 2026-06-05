Прокуратура проверила ремонт школ в Хабаровске по нацпроекту «Молодежь и дети»

Прокурор Индустриального района Игорь Новиков лично проинспектировал объекты, на которых сейчас трудятся строители. Он оценил объём и качество уже выполненных работ. Основное внимание представитель надзорного ведомства уделил соблюдению графиков, ведь дети должны сесть за парты в обновлённых классах строго к началу нового учебного года.