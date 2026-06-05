Прокуратура проверила ремонт школ в Хабаровске по нацпроекту «Молодежь и дети»

В Хабаровске надзорное ведомство взяло на контроль капитальный ремонт образовательных учреждений. Работы ведутся в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Прокурор Индустриального района Игорь Новиков лично проинспектировал объекты, на которых сейчас трудятся строители. Он оценил объём и качество уже выполненных работ. Основное внимание представитель надзорного ведомства уделил соблюдению графиков, ведь дети должны сесть за парты в обновлённых классах строго к началу нового учебного года.
По итогам выездного мероприятия прокурор района объявил подрядчикам предостережения о недопустимости нарушения сроков исполнения контрактов. Это означает, что к строительным компаниям пока не применяют жёстких санкций, но строго предупредили о возможных последствиях. Если ремонт затянется, последует административная ответственность.
В прокуратуре Хабаровского края подчеркнули, что ход капитального ремонта школ остаётся на постоянном контроле надзорного ведомства. Инспекции будут продолжаться вплоть до полной сдачи объектов в эксплуатацию. Обновление школьной инфраструктуры — одна из ключевых задач нацпроекта, направленного на создание комфортных и безопасных условий для обучения детей.
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