В Красноярском крае 128 сельхозпредприятиям возместят часть затрат на покупку техники

В результате конкурсного отбора, проведенного краевым минсельхозом, государственную поддержку получат 128 сельскохозяйственных предприятий. Аграриям из регионального бюджета выделят субсидию, которая покроет часть расходов на приобретение 739 единиц техники и оборудования. На одного получателя по этому направлению поддержки предусмотрено не более 20 миллионов рублей. Однако в этом году с учетом приоритетных направлений развития отрасли для организаций, реализующих проекты по повышению производительности труда или поставляющих продукцию на экспорт, лимит субсидии увеличили до 30 миллионов рублей, — подчеркнул министр сельского хозяйства Красноярского края Дмитрий Воропаев. Региональный бюджет компенсирует до 30% расходов на покупку сельскохозяйственной техники, включая посевные комплексы, тракторы, комбайны и грузовые автомобили, по договорам лизинга или купли-продажи. Кроме того, государственная поддержка оказывается также предприятиям пищевой и перерабатывающей отраслей: им возмещается часть затрат на закупку оборудования, специализированного транспорта для транспортировки продукции и ряда других позиций. В текущем году состоятся еще две конкурсные процедуры по направлению, касающемуся технического оснащения. Субъекты малого и среднего предпринимательства получат возможность за счет государственной субсидии возместить 50% расходов на капитальный ремонт тракторов, а также двигателей для кормо- и зерноуборочных комбайнов. Проведение этого конкурса намечено на июнь. Кроме того, индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы смогут претендовать на субсидию для частичной компенсации затрат на приобретение техники и оборудования. Данный отбор запланирован на июль.