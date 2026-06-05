Неземные возможности: что дает сотрудничество космической отрасли и бизнеса

Старший управляющий партнер ВЭБ.РФ Павел Селезнев в своем выступлении отметил, что рынок космических компаний только формируется и необходимо создавать эффективные механизмы внебюджетного финансирования. Он также подчеркнул, что главный приоритет не прибыль, а технологический суверенитет, а затем и технологическое лидерство нашей страны. Чтобы добиться этого, нужно привлекать не только частный капитал, но и частные компетенции, когда инвестор сам просчитывает эффективную финансовую модель.