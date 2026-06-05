Неземные возможности: что дает сотрудничество космической отрасли и бизнеса

Частные компании играют важную роль в развитии экономики — как на Земле, так и за ее пределами. На Петербургском международном экономическом форуме прошла сессия «Экономика космоса: как привлечь частный капитал в космическую отрасль». Ее участники обсудили, какие инструменты необходимы, чтобы облегчить вход в отрасль частным компаниям и инвесторам, какие риски стоит учитывать и какие перспективы дает государственно-частное партнерство в области космических технологий. Напомним, что их развитие — в числе задач нацпроекта «Космос».
Работать совместно и комплексно.
Сессию открыл гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Он подчеркнул, что для развития российских космических технологий необходимо успешное взаимодействие всех значимых отраслей: «Основную “скрипку” играет “Роскосмос”, но есть и системы связи, искусственный интеллект, которые регулирует Министерство цифрового развития, робототехника, которая нужна, чтобы строить современные производства и так далее. Важно, чтобы это комплексно совместно работало».
Глава «Роскосмоса» также перечислил компании, которые уже успешно работают в космической отрасли. Это «ИКС Холдинг» и «Бюро 1440» в его составе, создающее низкоорбитальную спутниковую систему широкополосной связи, компания «Спутникс», производящая нано- и микроспутники, космические компоненты и технологии; «Геоскан» — производитель малых космических аппаратов и спутниковых платформ.
«Нам надо дать расти тем, кто за периметром “Роскосмоса”. Частники — это большое подспорье, эволюционный процесс, которого не избежать. Важно, чтобы мы администрировали не сам “Роскосмос”, а всю космическую отрасль», — подчеркнул Баканов.
Привлекать компетенции.
О новом инструменте поддержки космических стартапов рассказал Алексей Паршиков, заместитель председателя правления по работе с партнерами Фонда «Сколково». В 2025 году по соглашению с «Роскосмосом» фонд возобновил работу космического кластера. В этом году открыта грантовая программа для космических проектов, а 14 мая первый пилотный бюджет выделили на доращивание и внедрение технологий космических стартапов.
Старший управляющий партнер ВЭБ.РФ Павел Селезнев в своем выступлении отметил, что рынок космических компаний только формируется и необходимо создавать эффективные механизмы внебюджетного финансирования. Он также подчеркнул, что главный приоритет не прибыль, а технологический суверенитет, а затем и технологическое лидерство нашей страны. Чтобы добиться этого, нужно привлекать не только частный капитал, но и частные компетенции, когда инвестор сам просчитывает эффективную финансовую модель.
Он также отметил: «Спрос частных инвесторов есть. Рынок интересен для наших банков и частного капитала, который не пойдет в этот рынок, если не будет государственных мер поддержки».
Модератор сессии Илья Доронов напомнил, что с 2025 года по инициативе Президента России Владимира Путина запущен нацпроект «Космос». Он направлен на создание современной эффективной инфраструктуры по изучению и освоению космоса, усилению присутствия нашей страны в этой высокотехнологичной сфере.
В сфере космических технологий приоритетным заказчиком всегда останется государство. Представитель ВЭБ.РФ отметил, что концессия, форма государственно-частного партнерства, позволяющая зафиксировать обязательства на 15−20 лет, позволит планировать возможные риски и строить эффективную модель сотрудничества.
Гендиректор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий дополнил, что такие финансово емкие проекты, как создание группировок больших спутников, невозможны без дополнительных инвестиций: «При росте массы спутника ближе к 100 кг стоимость его вывода переваливает за стоимость самого спутника, и нужна поддержка, которая позволит эти аппараты выводить», — пояснил Юрецкий.
Один из российских инвесторов, вкладывающихся в масштабные космические проекты, — венчурный фонд «Восход». В числе направлений деятельности фонда — сверхлегкие ракеты, орбитальная буксировка и разведение аппаратов по орбитам. В будущем фонд планирует создать оператора космических пусков.
Профильный нацпроект «Космос» — один из ключевых нацпроектов для достижения технологического лидерства нашей страны. В числе его приоритетов — и подготовка специалистов, которые в будущем будут развивать эту отрасль.