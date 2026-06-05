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Новый дневной электропоезд до Дивногорска начнет курсировать по воскресеньям с 7 июня

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 7 июня в расписании появится дополнительный дневной электропоезд Красноярск — Дивногорск — Красноярск. Он будет курсировать по воскресеньям до 30 августа.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 7 июня в расписании появится дополнительный дневной электропоезд Красноярск — Дивногорск — Красноярск. Он будет курсировать по воскресеньям до 30 августа.

Отправление со станции Красноярск в 12:49, прибытие в Дивногорск в 14:05.

Отправление со станции Дивногорск в 14:23, прибытие в Красноярск в 15:29.

Новый электропоезд назначен Красноярской железной дорогой и компанией «Краспригород» по просьбам пассажиров, чтобы создать дополнительные возможности для путешествий к местам отдыха и культурным локациям, расположенным на маршруте от Красноярска до Дивногорска.

В частности, дневной воскресный рейс будет удобен для тех, кто планирует провести выходной на берегу реки Мана (пассажирская платформа Нижняя Мана в поселке Усть-Мана).

Расписание электропоездов можно уточнить на ресурсах компании.