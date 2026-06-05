Ребёнок, выживший в смертельном ДТП в Прикамье, продолжает лечение

Напомним, что ДТП произошло 31 мая вечером. В легковушку врезался грузовик на автодороге М-12 «Восток». Погибли женщина за рулем и трое её детей. Самую младшую дочь доставили в тяжелом состоянии в кунгурскую больницу. Подробнее — в материале.