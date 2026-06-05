Ребёнок, выживший в смертельном ДТП в Прикамье, продолжает лечение

Министерство здравоохранения Пермского края сообщило сайту perm.aif.ru, что девочка, выжавшая в ДТП под Суксуном, продолжает лечение.
«Ребёнок продолжает лечение в больнице, находится в состоянии средней степени тяжести. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказали в краевом минздраве сайту perm.aif.ru.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что девочку в больнице навещает папа, бабушка и дедушка.
Напомним, что ДТП произошло 31 мая вечером. В легковушку врезался грузовик на автодороге М-12 «Восток». Погибли женщина за рулем и трое её детей. Самую младшую дочь доставили в тяжелом состоянии в кунгурскую больницу. Подробнее — в материале.