Почему работа кондиционеров в автобусах вызывает нарекания

Согласно заключённым контрактам, охлаждение должно работать на всех автобусных маршрутах города, кроме № 38 «Институт Сервиса — Цент­ральный рынок». Также кондиционеры установлены во всех новых трамваях и во всех троллейбусах, которые сейчас работают в Ростове. Но включают их далеко не всегда, ссылаясь на поломки. Чаще всего кондиционеры работают в электробусах на маршрутах №№ 17А, 58.