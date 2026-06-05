Почему работа кондиционеров в автобусах вызывает нарекания

В Ростов-на-Дону после череды дождей вновь приходит традиционная жара, из-за чего стала актуальной сезонная проблема — духота в транспорте.
Что происходит с работой кондиционеров в Ростове и куда следует жаловаться на невыносимые условия внутри автобусов, узнал rostov.aif.ru.
Шумно или холодно.
Комфортный транспорт становится нормой в разных городах-миллионниках страны. Этот фактор позволяет пересадить людей с личных автомобилей. Не каждый захочет ехать на важную встречу или свидание, обливаясь потом.
Например, в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, а также в большинстве маршрутов в Сочи пассажиры уже не представляют, как можно ехать в духоте. Однако в Ростове, несмотря на требования к перевозчикам, по-прежнему возникают проблемы.
«Ехала на днях с Военведа в центр, внутри было очень душно. Особенно тяжело, когда транспорт забивается пассажирами в утренние часы пик. Назад-то ехать всё-таки проще», — рассказала ростовчанка Мария К.
Читатели жалуются, что в «Пазиках», которые колесят по ряду маршрутов города (№№ 21, 56), кондиционеры включают, но толку от их работы, кроме шума, нет.
Согласно заключённым контрактам, охлаждение должно работать на всех автобусных маршрутах города, кроме № 38 «Институт Сервиса — Центральный рынок». Также кондиционеры установлены во всех новых трамваях и во всех троллейбусах, которые сейчас работают в Ростове. Но включают их далеко не всегда, ссылаясь на поломки. Чаще всего кондиционеры работают в электробусах на маршрутах №№ 17А, 58.
Форточки не открывать.
По действующим правилам в салоне нужно поддерживать температуру не выше +25 градусов Цельсия. Соответственно, когда на улице жара, кондиционер должен работать и давать охлаждение.
«Водителю самому невыгодно ехать в жаре. Но техника порой выходит из строя. Стараемся оперативно ремонтировать», — рассказал на условиях анонимности представитель одной из транспортных компаний.
Лучше всего себя в жару, традиционно, показывает новая техника — как раз в конце мая в Ростов поступили 90 новых автобусов, среди которых есть и «гармошки». Отличить «новичков» можно по нарисованным на бортах силуэтам зданий южной столицы.
В остальных случаях остаётся только рассматривать (ещё до посадки в транспорт), открыты ли форточки — но только в случае, если у пассажира есть из чего выбирать. Однако и этот подход не панацея.
«Бывает, пассажиры зачем-то открывают окна при работающем кондиционере, хотя у нас висят предупреждающие объявления. За каждым же не проследишь!» — рассказал водитель одного из центральных автобусных маршрутов Виталий.
Проблемы с духотой бывают и на пригородных маршрутах (за исключением новых автобусов, которые едут в сады). Дело в том, что в своё время они были разыграны по нерегулируемым тарифам и, по словам замгубернатора — министра транспорта Алёны Беликовой, включить подобные требования власти не могли. Однако при планируемом переходе на нетто-контракты (в этом случае оплата производится за фактически выполненный объём работ) недостаток устранят.